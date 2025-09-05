Во время учений НАТО на севере Швеции в городе Буден может возникнуть нехватка питьевой воды, сообщает телеканал SVT со ссылкой на местные власти.

Проблемы могут затронуть не только водоснабжение, но и работу очистных сооружений. В городе проживает около 28 тысяч человек, а в период учений здесь дополнительно разместятся 25 тысяч военнослужащих альянса.

По словам председателя комитета по коммунальному планированию Будена Лены Голдкюль, существующих мощностей будет недостаточно как для производства питьевой воды, так и для очистки сточных вод.

«Мы считаем очевидным, что необходимо создать резервные мощности — как для гражданского населения, так и для гарнизона», — подчеркнула Голдкюль.