В Пекине недавняя встреча лидеров России и КНДР — Владимира Путина и КИм Чен Ына — началась с курьеза: сотрудники спецслужб перед мероприятием устроили перепалку за пульт кондиционера.

Представитель северокорейской службы овладел пультом на стене и поднял температуру до +23°C, сообщает «Коммерсантъ». Российский коллега вмешался, на русском настаивая на +20°C.

В результате завязалась борьба за кнопки: «они некоторое время отдирали пальцы друг друга от пульта, прежде чем одному из них хладнокровие слегка изменило, и он одним движением решил вопрос в свою пользу».