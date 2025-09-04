Тегеран в ответ на закрытие австралийскими властями посольства Ирана в Канберре понизил уровень дипломатических отношений с Австралией, выслав посла, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«В соответствии с положениями дипломатического права, в ответ на действия Австралии Исламская Республика Иран взаимно понизила уровень дипломатического присутствия Австралии в Иране. Посол Австралии выслан из Ирана», — приводит слова Багаи агентство Tasnim.

Напомним, что посол Ирана в Австралии Ахмад Садеги был вынужден покинуть страну пребывания 28 августа. Его выдворили из Австралии после появления подозрений в причастности Ирана к двум антисемитским нападениям в Сиднее и Мельбурне.

Вместе с послом из Австралии были высланы еще три дипломата иранского посольства, объявленные персонами нон грата. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе на пресс-конференции 26 августа заявил, что согласно данным Австралийской организации внутренней безопасности, за двумя поджогами — ресторана Lewis Continental Kitchen в Сиднее и синагоги Adass Israel в Мельбурне — стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР). Премьер-министр подчеркнул, что нападения были совершены с целью разжигания антисемитизма и создания раскола в австралийском обществе.