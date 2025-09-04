Президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели двустороннюю встречу в Париже. Об этом сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров.

«Зеленский отправился на встречу с Уиткоффом. По состоянию на данный момент она уже завершилась», — сказал он журналистам.

О подробностях переговоров с Уиткоффом представитель Зеленского ничего не сообщил, однако ранее издание «Общественное» со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце отмечало, что встреча Зеленского и Уиткоффа стала продолжением переговоров, которые состоялись в Вашингтоне 18 августа.

В четверг в Париже с Уиткоффом до этого также встретились секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак, они обсудили практическую реализацию гарантий безопасности для Украины.

4 сентября в Париже прошла встреча членов так называемой коалиции желающих, на которой среди прочего планировалось обсудить гарантии безопасности для Украины. Точное число участников неизвестно, однако ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в «коалиции» насчитывается уже 30 стран-членов. Теперь ожидается, что лидеры этих стран вместе с Зеленским проведут совместный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.