Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев обсудил с замминистра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым вопросы двустороннего сотрудничества между Баку и Киевом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
«Была проведена продуктивная встреча и плодотворная дискуссия с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Самиром Шарифовым. Я благодарен за новую партию гуманитарной помощи из Азербайджана. Энергетическое оборудование уже доставлено в Украину. Мы договорились о совместных шагах для дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства», — написал Гусев.
🤝 Productive meeting and fruitful discussion with Deputy FM of Azerbaijan Samir Sharifov. Grateful for the new batch of 🇦🇿 humanitarian aid — energy equipment already delivered to 🇺🇦.
Agreed on joint steps to further strengthen our strategic partnership. @UKRinAZE pic.twitter.com/8B2njMjTQo
— Yuriy Husyev (@Husyev) September 3, 2025