В Баку временно изменят схему движения транспорта из-за подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Как сообщили в Операционной компании Baku City Circuit, 2 сентября с 23:00 на ряде улиц в районе круга «Азнефть» будет частично ограничено движение.

Ограничения не затронут направление поселка Баил и въезд в центр города. Работы по монтажу и обновлению инфраструктуры проводятся поэтапно и коснутся также других центральных улиц ближе к датам проведения гонки — с 19 по 21 сентября.

Жителям и гостям столицы рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными дорогами.