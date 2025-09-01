Власти США на этой неделе планируют очень «пристально изучить» все возможные варианты действий в отношении России в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

«Я думаю, все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе с президентом Дональдом Трампом мы будем изучать их очень пристально», — заявил министр.

По его словам, это связано с тем, что после встречи президента России Владимира Путина и Трампа на Аляске Москва увеличила удары по территории Украины.