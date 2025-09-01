1 сентября в китайском городе Тяньцзинь президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинем Лицюнем.

На встрече было выражено удовлетворение существующим уровнем отношений между Азербайджаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, отмечено успешное сотрудничество банка с нашей страной в различных сферах, в том числе в области «зелёной» энергетики.

В ходе беседы были обсуждены вопросы будущего сотрудничества, касающиеся Среднего коридора, строительства метро, водных ресурсов и «зелёной» энергетики.

По итогам встречи состоялся обмен подписанной совместной декларацией о стратегическом сотрудничестве при участии главы нашего государства и президента банка.