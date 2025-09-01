Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 34-ю годовщину независимости отметил, что ВВП страны с 2017 года вырос до $115 млрд и в этом году достигнет $130 млрд. Объем инвестиций превысил $130 млрд, экспорт — $26 млрд, а число предприятий малого и среднего бизнеса за восемь лет удвоилось.

Мирзиёев подчеркнул, что уровень бедности сократился с 35% до 6,8%, в сферу образования и медицины направлены рекордные средства, а «зелёная» энергетика уже занимает 30% генерации и к 2030 году достигнет 54%. Туристический поток в 2024 году превысил 10 млн человек, экспорт туруслуг — $3 млрд.

По его словам, с начала года трудоустроено около 5 млн граждан, а 700 тыс. трудовых мигрантов вернулись на родину, «убедившись в эффективности реформ».

Президент пообещал новые меры поддержки бизнеса, борьбу с теневой экономикой и развитие инфраструктуры регионов.