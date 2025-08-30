Президент Кыргызстана Садыр Жапаров примет участие в 25-ом заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет с 31 августа по 1 сентября Тяньцзине. Об этом сообщает в субботу администрация президента.

По итогам Тяньцзинского саммита председательство в Организации перейдет к Кыргызстану. В связи с этим глава государства представит приоритеты предстоящего председательства страны в ШОС.

По итогам встреч на высшем уровне планируется подписание Тяньцзинской декларации Совета глав государств-членов ШОС. Также ожидается заключение соглашений и других документов, направленных на укрепление взаимодействия государств-членов в политической, экономической, энергетической и других сферах.

В рамках визита в Китай Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы во Второй мировой войне. Также запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Рабочий визит Жапарова состоится с 31 августа по 3 сентября.