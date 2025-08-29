Проживающий в Израиле эксперт и блогер Дмитрий Чернышев проанализировал в соцсети «Фейсбук» удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам и выразил свое мнение о последствиях данной тактики для экономики России. Minval Politika приводит его слова без сокращений.

«После атак украинских дронов в Самарской области горит Куйбышевский НПЗ, а в Краснодарском крае горит Афипский НПЗ. Напомню, что в этом августе были пожары на Новошахтинском, Сызранском, Саратовском, Волгоградском, Рязанском НПЗ. Горела логистика — Унеча и Усть-Луга.

По разным оценкам (Reuters, Bloomberg), к весне-лету 2025 года Украине удалось вывести из строя от 15% до 22% всех российских мощностей по первичной переработке нефти. В некоторые пиковые моменты эта цифра была еще выше. Россия была вынуждена резко сократить экспорт бензина и дизельного топлива. В феврале 2024 года правительство РФ ввело полный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Это прямой удар по валютной выручке — он исчисляется миллиардами долларов», — отмечает эксперт.

«Если Украина сможет поддерживать такой темп атак на НПЗ, то Россия столкнется с полномасштабным системным топливным кризисом. Топливо станет дефицитом не только на юге, но и в центральной России. Правительство будет вынуждено вводить талонную систему как в 90-е. Гражданский сектор будет получать топливо по остаточному принципу. В регионах могут начаться серьезные перебои с движением автобусов. Дальнобойщики столкнутся с невозможностью заправиться, что приведет к параличу грузоперевозок и дефициту товаров в магазинах. Помножьте это на вывод из строя железнодорожных станций. Добавьте топливо на уборку урожая. А это еще Украина не била по сибирским и дальневосточным НПЗ», — продолжает Чернышев.

«Самые сложные и важные установки (каталитического крекинга, гидроочистки), которые производят высококачественный бензин — это оборудование западного производства. Китай такие не делает. Из-за санкций Россия не может получить оригинальные запчасти или техническую поддержку. Ремонт таких установок — это вопрос не недель, а месяцев. Не просто так Россия засекретила данные по производству бензина. Некоторые из атакованных НПЗ (как Рязанский или Нижегородский) являются крупными производителями авиационного керосина. Их остановка создает проблемы для ВКС России», — уверен он.

«Деградация нефтяной отрасли резко ускорится. Из одной тонны нефти будет производиться меньше бензина и больше низкокачественного мазута. В какой-то момент, чтобы обеспечить внутренний рынок, Россия будет вынуждена сокращать экспорт не только нефтепродуктов, но и сырой нефти. Это нанесет еще более сильный удар по бюджету. Огромная территория России становится не плюсом, а минусом. Каждый украинский дрон, который ПВО собьет на подлете к Москве или Валдаю — это система, которую не поставили для защиты НПЗ в Рязани», — резюмирует блогер.