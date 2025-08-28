Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что бывшему помощнику госсекретаря США Джеймсу О’Брайену не стоит пытаться свалить свои недочеты на Армению.

Ранее экс-помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен заявил, что декларация между лидерами Армении, США и Азербайджана, подписанная в Вашингтоне, не даст Еревану «каких-либо значительных мирных дивидендов», и не факт, что поможет завершить конфликт.

Как отметил Пашинян, перед О’Брайеном теперь стоит задача объяснить, почему администрация Дональда Трампа смогла сделать то, чего не смогли сделать предыдущие американские власти.

«Если О’Брайен говорит об уязвимости Еревана, то, скорее, наоборот: Армения была уязвимой в годы его работы, в том числе во время событий 2021-2023 годов», — заявил Пашинян.

Армянский премьер раскритиковал работу администрации Байдена:

«Мы не были удовлетворены работой администрации США в нашем регионе в плане поддержки мирной повестки. Неумение О’Брайена воспринимать геополитические тонкости не позволило ему остаться в Госдепе. Поэтому не собираюсь комментировать его эмоциональные оценки. Считаю, что мы никогда, начиная с 1991 года, не были менее уязвимы, чем теперь», – считает Пашинян.