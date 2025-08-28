Украинские дроны атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода, нанеся множественные повреждения Афипскому НПЗ в Краснодарском крае и Куйбышевскому НПЗ в Самаре.

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась одна из установок по перегонке мазута, написал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Телеграм-каналы сообщают, что ночью очередной атаке также подвергся Ильинский нефтеперерабатывающий завод.

В Самаре ночью произошла атака беспилотников на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. На предприятии вспыхнул крупный пожар, в регионе введены ограничения. Местные жители сообщили о мощных взрывах и возгорании на территории Куйбышевского НПЗ. Позже информацию подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, в регионе работала система ПВО, на месте происшествия задействованы все оперативные службы.

Из-за угрозы атак в Самаре временно ограничили работу аэропорта и мобильного интернета. Пожарные расчёты продолжают тушение возгорания.