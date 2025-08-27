Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале дал оценку ссоре Польши и Украины. По его словам, в этом есть свои плюсы.

Политик с сарказмом заявил, что схлестнулись две страны, которые считаются «клиническими русофобами». Он считает, что поляки требуют от киевских властей признания ответственности за Волынскую резню, однако те не хотят этого делать.

Медведев указал на то, что в ход со стороны Польши пошли угрозы лишить украинцев «самого святого – пайки сала и рюмки польской водки», или вовсе изгнать беженцев со своей территории. Украинцы в свою очередь, как отметил зампред Совбеза, «орут» про европейские ценности и призывают объединиться против «проклятых орков» вместо того, чтобы ругаться.

«Когда ругаются клинические русофобы – ляхи и бандеровцы – это хорошо», — отметил Медведев.