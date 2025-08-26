Изобилие урожая томатов в этом году поставило фермеров в неловкое положение. В прошлом году, на фоне роста цен на помидоры, фермеры Хачмазского района решили увеличить посевные площади и высадить как можно больше томатов. Однако из-за превышения предложения над спросом фермеры столкнулись с проблемой отсутствия местных покупателей. Вдобавок они узнали, что в это время года экспорт томатов за рубеж крайне низок, в частности на традиционный рынок в Россию, где летом созревают собственные овощи. В результате земледельцы стали массово жаловаться на то, что урожай гниёт прямо на грядках, мол, никто не хочет покупать томаты даже по 5 манатов за ящик. Естественно, некоторые попытались представить ситуацию как результат отказа России от азербайджанских томатов, однако на деле причина иная.

Одним из мест сбыта урожая для хачмазских фермеров является Кавказский консервный завод, закупающий томаты для производства консервов по 13 гяпиков за килограмм. Однако и здесь ситуация остаётся непростой: производственные мощности предприятия не позволяют перерабатывать весь объём сырья, ежедневно поступающего от фермеров. В результате у въезда на завод выстроился целый караван загруженных овощами грузовиков.

Как сообщил Minval директор завода Фамиль Гейбуллаев, предприятие сейчас работает на пределе своих возможностей. На данный момент закупки уже превысили установленный лимит в 9 тысяч тонн, однако завод продолжает принимать томаты. Чтобы избежать недоразумений, администрация разместила соответствующие объявления, а также объясняет ситуацию каждому поставщику индивидуально. Однако многие фермеры всё же предпочитают лично привозить урожай и ждать своей очереди.

По словам руководителя завода, недовольства фермеров по отношению к предприятию никак не обоснованы — завод не имеет отношения к изобилию томатов. Параллельно предприятие принимает фрукты, которые ещё надо рассортировать и подготовить к переработке.

«На самом деле наш лимит по приёму уже исчерпан. Тем не менее мы продолжаем закупать помидоры, но лишь до тех пор, пока это будет в наших силах. Это связано с тем, что у нас запланирован определённый объём упаковки, заказанный заранее в Германии. В то же время, учитывая сложившуюся ситуацию фермеров, мы намерены продолжать закупку до определённого периода. Предположительно, завод будет принимать томаты до первой недели сентября. При этом объём закупок напрямую зависит от качества сырья: если оно окажется неудовлетворительным, процесс придётся остановить», — сказал представитель завода.

Гейбуллаев отметил, что изобилие томатов в этом году не повлияет на цены на продукцию, так как закупочная стоимость осталась на уровне прошлого года. Кроме того, по его словам, из-за большого урожая качество сырья несколько снизилось.

Он добавил, что продукция завода из знаменитых азербайджанских томатов и фруктов экспортируется за рубеж. В частности, консервы поставляются даже в США, где особой популярностью пользуются азербайджанские варенья и компоты.