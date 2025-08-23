Блогер Арсен Маркарян задержан в России по обвинениям, связанным с оскорблением российских военных и СВО, публичными призывами к бомбежке городов России и реабилитацией нацизма. Следственный комитет РФ официально сообщил о задержании Маркаряна.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении Арсена Маркаряна. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества.

Ранее следствием фигурант был объявлен в розыск»,- говорится в заявлении.

Отмечено, что в ходе совместной работы столичных следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов фигурант задержан на территории Московского региона. В ближайшее время он будет доставлен в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу.

В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в интернете.