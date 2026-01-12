Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию Карлом Крессом.

Об этом сообщили в министерство цифрового развития и транспорта.

На встрече было выражено удовлетворение обогатившимся новым содержанием стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и США, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах железнодорожной инфраструктуры, телекоммуникаций, космических технологий, строительству дата-центров для технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев обсудил с региональным директором Агентства США по торговле и развитию (USTDA) Карлом Крессом перспективы дальнейшего сотрудничества.

Стороны также отметили большие перспективы для развития сотрудничества двух стран в сфере экономики и торговли, энергетики, инвестиций, транспорта и транзита, промышленности и других областях.

Э.Алиев и К.Кресс обменялись мнениями о возможных совместных проектах, которые могут быть реализованы в рамках сотрудничества с USTDA. Обсуждались вопросы расширения азербайджано-американского экономического и торгового партнерства, перспективы «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) и другие возможности сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях реализации совместных инициатив.