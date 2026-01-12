В понедельник, 12 января, президент Ирана Масуд Пезешкиан принял участие в демонстрации против действий протестующих, которая была организована в Тегеране. Об этом сообщает Tasnim.

По данным издания, глава государства прибыл на площадь «Ингилаб» в центре иранской столицы и присоединился к митингующим. Там же находится и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, выступивший ранее с речью против протестных демонстраций, и глава МИД Аббас Аракчи.

Ранее в понедельник иранская гостелерадиокомпания проинформировала, что проправительственные митинги прошли также в городах Бирдженд, Захедан, Зенджан, Илам, Керман, Кум, Решт, Хамадан и Шехре-Корд.