Российский пропагандист Владимир Соловьёв заявил, что Россия не готова мириться с существованием «антироссийской власти» в зоне своих национальных интересов. По его словам, Москва может принимать любую власть рядом с собой лишь в том случае, если она является пророссийской.

В эфире программы «Воскресный вечер» Соловьёв рассуждал о действиях США в Венесуэле и изменении «правил игры» в мировой геополитике. Он отметил, что если Россия принимает новую реальность, то должна жёстко обозначить свои национальные интересы, невзирая на мнение других стран.

«Мы готовы терпеть любую власть в зоне наших интересов, если она пророссийская. И не готовы терпеть никакую — если она антироссийская», — заявил он.

По мнению Соловьёва, Москва должна отказаться от прежних подходов, иначе рискует остаться единственной стороной, «играющей по давно не существующим правилам в давно несуществующую игру».