Общественный совет при Агентстве Азербайджана по разминированию (ANAMA) обратился к гражданам, работающим и возвращающимся на освобожденные территории, с предупреждением о сохраняющейся минной опасности.

В заявлении отмечается рост числа минных инцидентов.

С начала 2026 года уже зафиксированы два подобных случая. Отмечается, что после Второй Карабахской войны от мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или пострадали 417 человек.

В ANAMA подчеркнули, что вход на неочищенные от мин территории, игнорирование предупреждающих знаков и прикосновение к неизвестным предметам представляют серьезную угрозу жизни, и призвали граждан строго соблюдать правила безопасности и находиться только на разрешенных территориях.