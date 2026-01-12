Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой с полудня 13 января до вечера 14 января ветреной погодой в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов.

Как сообщили в службе, в Баку и на Абшеронском полуострове, Кяльбаджаре, Зангилане, Гобустане, Хызы, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Тертере, Нефтчале, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Нафталане, Геранбое и Дашкесане согласно оранжевому предупреждению будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8-28,4 метра в секунду.

В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 метра в секунду.