Иран готов преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае принятия им решения о нападении на исламскую республику.

Об этом заявил председатель иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф, выступая в Тегеране на проправительственной манифестации против действий участников беспорядков.

«Мы слышали, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок», — обратился Галибаф к американскому лидеру, слова спикера иранского парламента приводит агентство Tasnim. «Мы накажем деспотичных правителей. Трамп, ты заблуждаешься, не верь лжи, которую тебе рассказывают», — добавил Галибаф, предложив президенту США «приехать и посмотреть, как разрушаются все [американские] возможности в этом регионе».