Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в тюрьме в нормальных условиях и не жалуется, он сохраняет твердое намерение «стоять до конца».

Об этом со ссылкой на адвокатов лидера боливарианской республики заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в эфире Первого канала, передает ТАСС.

«Что касается тюрьмы, по имеющимся у нас сведениям, адвокаты президента Мадуро сообщают о том, что он содержится в нормальных условиях и не жалуется на условия содержания, — отметил дипломат. — Он подтверждает, что намерен твердо стоять до конца и объявил себя военнопленным президентом Боливарианской Республики Венесуэла».