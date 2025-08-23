С января по июль текущего года из Азербайджана было экспортировано этиленовых полимеров весом 79 тыс. 237,6 тонн на сумму $ 88 млн 420,19 тыс. По данным Государственного таможенного комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость экспортированной продукции выросла на 18,4%, а объем — на 15,6%.

Доля этиленовых полимеров в экспорте основных азербайджанских несырьевых товаров составляет 4,75%.

В июле из страны было экспортировано этого товара на $ 16 млн 413,18 тыс. ( 15 тыс. 325 тонн), что в 1,9 раза по стоимости и в 2,1 раза по объему превышает показатели прошлого года.

За первые 7 месяцев текущего года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму $ 28 млрд 841,8 млн, что на 7,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на экспорт приходится $ 15 млрд 227 млн, на импорт — $ 13 млрд 614,8 млн. За последний год экспорт снизился на 5,4%, а импорт вырос на 26,15%.