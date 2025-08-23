Премьер Армении в обращении по случаю 35-летия принятия Декларации о независимости заявил, что советская модель патриотизма создала конфликтную психологию в обществе, которая привела к Карабахскому движению, сообщают СМИ.

По его словам, эта идеология десятилетиями внедрялась через книги, фильмы и театральные постановки и создала предпосылки для сепаратизма. Пашинян подчеркнул, что продолжение Карабахского движения могло угрожать независимости Армении.

«Та модель патриотизма, которую Советский Союз создал для нас, армян, выражала амбиции этого государства – СССР, победившего во Второй мировой войне и вступившего в противостояние с Североатлантическим альянсом, на юго-западном направлении. С другой стороны, эта модель была призвана обеспечить экспорт патриотических представлений, существовавших в Армянской ССР, за пределы республики, чтобы не допустить их локального проявления.

Эта идеология десятилетиями внедрялась через книги, фильмы, пьесы и театральные постановки, и именно так сформированная наша социально-психологическая среда привела к Карабахскому движению. Мы все были носителями этой психологии, созданной Советским Союзом, и именно она в 1990-е годы передалась поколениям, сформировавшимся уже в Республике Армения. Глубинная и подсознательная цель этой социальной психологии заключалась в стратегической невозможности существования независимого государства Армения, потому что страна с постоянным конфликтным контекстом вокруг себя не может построить подлинную независимость.

Полный и всесторонний анализ всей информации и реальности, доступный мне на посту премьер-министра, привёл меня к непоколебимому убеждению, что мы не должны продолжать Карабахское движение, поскольку это означало бы уничтожение независимости Республики Армения», -сказал Пашинян.