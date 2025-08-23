Подача российского природного газа в Армению после аварийно-восстановительных работ на транзитном газопроводе на территории Грузии возобновлена. Об этом говорится в заявлении компании «Газпром Армения».

«23 августа в 06:00 возобновилась подача природного газа в Армению»,- говорится в сообщении компании.

22 августа в компании сообщили, что в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на транзитном магистральном газопроводе Красный Мост — Севкар — Берд на территории Грузии с 06:00 часов 22 августа до 06:00 часов 23 августа будут приостановлены поставки природного газа в Армению.

В этот период газоснабжение потребителей Армении осуществлялось за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.