Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Азербайджана обнародовало число наиболее частых нарушений правил дорожного движения, допускаемых водителями мопедов и мотоциклов.

Об этом сообщили в ГУДП.

В результате проведенных наблюдений в Азербайджане водители мопедов и мотоциклов чаще всего допускают такие нарушения, как неиспользование защитного шлема, превышение скорости и опасное маневрирование, нахождение в «слепой зоне» других транспортных средств, создание опасности для пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным переходам, езда на красный свет светофора, управление без государственного регистрационного знака и т.д.

«Главное управление дорожной полиции еще раз призывает всех водителей мотоциклов и мопедов строго соблюдать требования законодательства, обязательно использовать защитные средства и с уважением относиться к безопасности других участников движения», — говорится в сообщении.