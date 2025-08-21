На 89-м году жизни скончался американский судья Фрэнк Каприо. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Каприо стал известен во всем мире благодаря своим трогательным и человечным решениям в зале суда. В течение 38 лет он работал в муниципальном суде города Провиденса, штат Род-Айленд, а настоящую славу получил после участия в реалити-шоу «Пойманные в Провиденсе». Его видео в 2017 году набрало более 15 миллионов просмотров и сделало судью интернет-звездой.

К 2021 году канал «Пойманный в Провиденсе» собрал почти 400 миллионов просмотров на YouTube и четыре раза был номинирован на премию «Эмми». У Каприо было более полутора миллионов подписчиков в социальных сетях.

В прощальном сообщении его близкие написали: «Его наследие живет в добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он это делал каждый день».