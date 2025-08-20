Воздушное судно авиакомпании NOMAD AVIATION AG, выполнявшее рейс по маршруту Лондон – Душанбе, запросило вынужденную посадку в Международный Аэропорт Гейдар Алиев по технической причине.
Об этом сообщает Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Согласно информации, самолет успешно приземлился в бакинском аэропорту в 02:21 по местному времени.
Отмечается, что Международный аэропорт Гейдар Алиев, действуя в соответствии с международными стандартами, обеспечивает надежную поддержку пассажирам и воздушным судам в технических и чрезвычайных ситуациях, демонстрируя высокий уровень оперативности.