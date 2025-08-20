Президент США Дональд Трамп распорядился покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце, не давая возможности нелегальным мигрантам перелезать через нее.

Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

«Если вы посмотрите на стену позади меня, то увидите, что она высокая, ее очень сложно перелезть, почти невозможно. Она также врыта глубоко в землю, так что под ней сложно прорыть лаз. А теперь мы также собираемся окрасить ее в черный. Это будет сделано непосредственно по требованию президента, который понимает, что при высоких температурах здесь любая вещь черного цвета будет становиться горячее и благодаря этому будет сложнее перелезать через стену. Поэтому мы окрасим всю южную стену в черный цвет, чтобы гарантированно сдерживать людей от того, чтобы проникать в США нелегальными способами», — сказала Ноэм журналистам во время визита на американо-мексиканскую границу.

По ее словам, принятые недавно Конгрессом бюджетные законы предусматривают значительное финансирование строительных работ на границе. Каждый день линия защитных сооружений увеличивается почти на километр. Она также анонсировала установку водных пограничных заграждений, не уточнив, идет ли речь только о границе по рекам и пресным водоемам или также о морских участках границы с Мексикой.

Глава Пограничного патруля США Майк Бэнкс на той же пресс-конференции уточнил, что окрашивание стены в черный цвет не только усложнит возможность перелезать ее, но и защитит металлическую конструкцию от коррозии. Помимо этого, на границе будут оборудованы освещение, системы видеонаблюдения и установлены сейсмические датчики, добавил Бэнкс.