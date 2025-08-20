Токио занял первое место в списке лучших городов для совмещения удаленной работы с отдыхом. Об этом говорится в рейтинге швейцарской компании International Workplace Group (IWG).

Столица Японии возглавила список благодаря высокой скорости интернета, хорошо развитой транспортной инфраструктуре, безопасности, разнообразию культурной жизни. Кроме того, с недавнего времени там начали работать специальные визы для иностранцев-удаленщиков.

Еще одним преимуществом Токио стала его близость к горным массивам, пляжам и национальным паркам. По мнению экспертов IWG, этот город идеален для тех, кто предпочитает работать в городских условиях, имея при этом возможность выбраться на природу.

Помимо Токио, в десятку лучших вошли Рио-де-Жанейро, Будапешт, Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.

Предоставление сотрудникам возможности гибкой и удаленной работы, особенно летом, улучшает баланс между работой и личной жизнью, предотвращает выгорание, а также значительно повышает производительность труда, считает основатель IWG Марк Диксон.