Физические лица в Азербайджане, получающие доход от операций с криптовалютами, в соответствии с требованиями налогового законодательства страны обязаны выполнять свои обязательства, став на учет в налоговых органах (получив ИНН).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана, передает Report.

“В налоговом законодательстве Азербайджана существует механизм налогообложения доходов от непредпринимательской деятельности, включая доходы от операций с криптовалютами. В этой связи физические лица, получающие доход от операций с криптовалютами, обязаны выполнять свои налоговые обязательства, став на учет в налоговых органах (получив ИНН)”, — говорится в информации.

Кроме того, физические лица, получающие доход от непредпринимательской деятельности, должны представить в налоговый орган «Декларацию по подоходному налогу» не позднее 31 марта следующего года и уплатить подоходный налог в государственный бюджет.

“Временем получения дохода от криптовалюты считается дата ее реализации. При этом в качестве налогооблагаемого дохода берется прирост стоимости между датой приобретения криптовалюты и датой ее реализации”, — говорится в сообщении.