В Екатеринбурге закрылось консульство Армении.

Отмечается, что прекращению его работы предшествовало освобождение от должности почетного консула страны в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, критиковавшего действия армянских властей относительно Армянской апостольской церкви и ареста Самвела Карапетяна.

«Дорогие граждане, в связи с приостановлением статуса почетного консула Армении в Екатеринбурге Спартакяна Нарека, мы вынуждены сообщить, что офис почетного консула Армения в Екатеринбурге прекратил свою работу. На протяжении семи лет к нам обращались более 57 тыс. граждан», — говорится в сообщении.

Рекомендуется по всем вопросам обращаться в другие консульские учреждения Армении в России.