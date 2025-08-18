Рейтинг президента США Дональда Трампа резко вырос после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, следует из данных опроса Insider Advantage.

Согласно опросу, который проводился с 15 по 17 августа, действия главы Белого дома одобряют 54% американцев, 44% респондентов высказываются скептически. С ответом не определились всего 2% участников опроса.

Кроме того, исследование показало, что чистый рейтинг одобрения Трампа составил плюс 10%. При этом опрос, проведенный в июле, показал, что чистый рейтинг одобрения президента США составлял плюс 2%.