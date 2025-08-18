Хачмазские фермеры из-за невозможности продать товар уничтожают помидоры тоннами, выгружая их на мусорной свалке. Как сообщает Minval, такие кадры распространились в соцсетях. В целом, в социальных сетях растет количество кадров, на которых фермеры жалуются, что не могут реализовать свою продукцию. В частности, с этим кризисом столкнулись фермеры Хачмазского района.

Аграрии сетуют, что потребители отказываются покупать томаты даже по 3-5 манатов за ящик. А те деньги, что они выручают за продажу, не окупают даже расходы на агрохимикаты и саженцы, не говоря о тратах на полив, оплате труда работников и расходы на эксплуатацию техники. И чтобы еще больше не «прогореть», аграрии везут продукцию на Кавказский консервный завод, где томаты покупают по мизерной цене, почти за бесплатно. В результате у въезда на завод образовалась длинная очередь машин, груженных помидорами. Консервный завод покупает томаты небольшими партиями. Те же, кто не успел сбыть свою продукцию, вынужден избавляться от нее на свалке.

Примечательно и то, что урожай томатов в этом году в Азербайджане превысил спрос на них, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Об этом Minval заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров фруктов и овощей Азербайджана Башир Гулиев.

По его словам, подобная картина повторяется раз в 5-6 лет, когда в стране выдается чрезвычайно урожайный год на фоне расширения площади возделывания. Гулиев говорит, что с подобной ситуацией поможет справиться только совместное чувство социальной ответственности.

«Вместо того, чтобы обсуждать в соцсетях новости о том, что фермеры не могут продать свою продукцию, я хотел бы, чтобы люди реально помогли аграриям. Мы должны научиться поддерживать друг друга. Никто не должен думать, что кто-то обязан что-то сделать за нас. Нужно пойти на базары под лозунгом: каждый должен купить по 10 кг помидоров», — заявил глава ассоциации, призывая население самим скупить урожай томатов на рынках.

Гулиев считает, что причиной внезапного переизбытка продукции на местном рынке не являются какие-либо технические ограничения на экспорт азербайджанских помидоров в соседние страны.

Тем временем заместитель главы Исполнительной власти Хачмазского района Бахтияр Османов в беседе с Minval отметил, что в настоящее время хачмазские помидоры не поставляются в Россию или какие-либо другие страны. Причина проста – летом Россия обеспечивает себя своей продукцией, а зимой импортирует ее из соседних стран. Так было всегда.

По словам представителя Исполнительной власти, в этом году основанием помидорного изобилия послужил совершенно иной фактор. Дело в том, что хачмазские аграрии воодушевились тем, что в прошлом году ящик помидоров стоил не ниже 15 манатов. Поэтому в новом сезоне местные жители решили засадить помидорами все имеющиеся участки. Как результат этого, только по подсчетам Исполнительной власти, под томаты в районе было отведено свыше 1000 га. Фермеры посадили их даже во фруктовых садах, между деревьями.

Но в итоге изобилие томатов привело к падению цен на продукцию. Сегодня ящик помидоров (25-30 кг) стоит 7 манатов, говорит Османов.

Собранные в Хачмазе помидоры сначала калибруются по размеру, затем отправляются на «ночной базар», откуда поступают в Баку. Качественные, «презентабельные» помидоры в маркетах самого Хачмазского района продаются по 60–70 гяпиков за килограмм, а на местных рынках — по 30–40 гяпиков.

Урожай, не соответствующий закупочным требованиям — помятые или повреждённые плоды — фермеры сдают на Кавказский консервный завод. Однако предприятие принимает их по низкой цене — всего по 3–5 гяпиков за килограмм.

«Консервный завод работает в зависимости от спроса. В прошлом году завод отказался покупать томаты. Какими будут лимиты на закупку в этом году, не известно. Пока завод продолжает скупать томаты у фермеров. Я лично был там этим утром и видел, как завод принимает помидоры на переработку. Каждый день туда заезжают порядка 20-25 грузовиков», — отметил Османов.

Чиновник не верит и отрицает, что хачмазские фермеры собственноручно уничтожают томаты, а соответственно и свой труд. По его словам, это могут сделать пару человек. Он признался, что и сам видел кадры, как водитель сбросил с грузовика овощи на свалку, предположив, что это было сделано преднамеренно, ради съемки. Все остальные же предпочитают сдавать продукцию на завод, чем бесплатно дать гнить овощам.

«Просто в этом году выдался достаточно урожайный год. С другой стороны, из-за того, что фермеры несвоевременно начали убирать урожай или неправильно использовали агрохимикаты, много овощей испортилось. Понятное дело, что когда переизбыток, то и потери тоже бывают значительными», — сказал чиновник.

Как видно, ситуация выдалась непростая. В конечном результате фермеры пострадали из-за банального отсутствия контроля. Никто из чиновников не объяснил им, как и сколько сажать, чтобы не «прогореть» в сезон сбора урожая. С другой стороны, избыток томатов должен скупаться перерабатывающими предприятиями по адекватной цене, чтобы фермеры не терпели убытков. В развитых странах действует система аграрных субсидий и государственных закупок, которая не позволяет урожаю загнивать на свалках. Такой механизм мог бы стать выходом и для азербайджанских фермеров: излишки продукции можно было бы направлять не только на консервные заводы, а также передавать в социальные учреждения — детские сады, больницы.

Избыток томатов можно грамотно использовать еще и в других целях. Во многих странах именно сельскохозяйственная продукция становится драйвером туризма. Некоторые страны уже применяют томаты в качестве туристического бренда. Например, испанская La Tomatina в Буньоле, ежегодно собирающая десятки тысяч туристов со всего мира. Люди приезжают специально ради «битвы помидорами».

В Италии и США также проводятся томатные фестивали, где дегустируют различные сорта, соусы, напитки, пиццу и пасту на основе помидоров. В Турции и Италии активно развивают «гастрономические маршруты», где туристы посещают фермы, пробуют свежие томаты прямо с грядки, учатся готовить блюда местной кухни. Такая практика могла бы привлечь иностранцев и в Азербайджан, особенно если включить дегустации в туры по региону.

Во Франции, Греции и Португалии отдельные регионы добились признания именно благодаря своим сельхозкультурам: их продукция имеет сертификаты качества (PDO, PGI) и становится символом местности. Хачмазские томаты могут быть представлены как «местный бренд», что повысит их ценность для туристов.