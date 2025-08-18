В Азербайджане арестован водитель автобуса марки Isuzu, перевозивший пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Сообщается, что во время проверки на посту экологического контроля возникли подозрения, что водитель транспортного средства, житель Агджабединского района Турал Гусейн оглу Алиев, употреблял алкоголь. Ему была назначен медицинская проверка. По её результатам было подтверждено, что водитель находился в состоянии опьянения.

В отношении водителя были оформлены соответствующие документы, собранные материалы переданы в суд, и по решению суда Т. Алиев был арестован на 15 дней в административном порядке.