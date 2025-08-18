Официальная Москва всё больше напоминает проигравшего шулера, который, поняв, что партия проиграна, смахивает карты со стола. Удары российских шахедов по украинской инфраструктуре — по объектам SOCAR в Одессе — стали новым свидетельством: Кремль ведёт не только войну против Украины, но и занят мелочным вредительством против Азербайджана.

По последним данным, прямые попадания вызвали пожар: уничтожены все 17 резервуаров, насосная станция, операторские и технические помещения. Хранилище вмещало более 16 тыс. кубометров топлива.

Это, напомним, вторая атака за 10 дней: 8 августа по той же нефтебазе было выпущено около 10 дронов.

Эти атаки нельзя списать на случайность. Это демонстративный акт. Глава МИД Украины Андрей Сибига прямо заявил в разговоре с Джейхуном Байрамовым: удары по SOCAR и станции «Орловка» были преднамеренными и абсолютно недопустимыми. Россия сознательно выбрала цель, связанную с Азербайджаном. Кремль хотел показать: «Мы видим ваш успех и будем пытаться его подорвать».

10 августа президенты Ильхам Алиев и Владимир Зеленский осудили удары России и подтвердили: никакие атаки не повлияют на стратегическое партнёрство Баку и Киева. Кремль может запускать дроны, но он бессилен запустить процесс, который остановит укрепление связей Азербайджана с Украиной и Западом.

Удар по SOCAR — это не военная операция, это политический визг. Москва в бешенстве от того, что Баку усиливает свои позиции и превращается в глобального игрока. Азербайджан стал ключевым партнёром Европы и США в энергетической сфере, а Россия, привыкшая диктовать условия, оказалась выброшенной на обочину. Особенно Кремль раздражает внимание американских компаний к Каспию. Exxon Mobil уже проявляет интерес к месторождению «Карабах». Для Москвы это удар по самолюбию: энергетическая карта региона выходит из-под её контроля. Россия, которая когда-то грозила газовым кнутом Европе, теперь сама дрожит от страха потерять остатки влияния.

Российские удары по SOCAR — это не «ошибка при наведении». Это осознанное давление, демонстрация готовности бить и по азербайджанским интересам. Но это — тупиковая логика. Москва снова просчиталась. Азербайджан не меняет курс под давлением. Наоборот: каждый раз, сталкиваясь с угрозами, Баку только усиливает свои позиции.

Сегодня интерес к азербайджанским энергоресурсам растёт во всём мире. И именно это бесит Кремль. Ведь каждый контракт, каждая новая договорённость Запада с Баку — это не только победа Азербайджана, но и поражение России.

Москва руководствуется всё теми же методами — шантаж и террор. Но эти методы уже не работают. Россия может атаковать инфраструктуру SOCAR, но не может остановить рост роли Азербайджана в мировой политике. Чем громче она угрожает, тем яснее становится её бессилие.

Показательно, что удары продолжились сразу после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Это был не просто обстрел — это демонстративная подножка любым попыткам говорить о мире. Кремль дал понять: ему нужны не договорённости, а хаос и разрушение.

Трамп однажды сказал: «Путин действительно сошёл с ума». И это не фигура речи, а точное определение политической реальности. Кремль в своём безумии продолжает мстить всем, кто выходит из его орбиты, — Украине, Азербайджану, всему цивилизованному миру. Но итог очевиден: Москва воюет не за победу, а за отсрочку окончательного краха.