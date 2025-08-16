Президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими союзниками гарантии безопасности для Украины по принципам НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и CNN.

Неназванный европейский чиновник сообщил, что часть переговоров с президентом США Дональдом Трампом касалась гарантий безопасности для Украины по принципу 5 статьи Североатлантического договора при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения. При этом НАТО не будет привлечено к гарантиям.

Точные детали предложения неизвестны, и непонятно, как эти гарантии будут реализованы.

Сообщается, что американская сторона предложила такую гарантию безопасности, якобы согласованную с Владимиром Путиным.