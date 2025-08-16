Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный и содержательный разговор с президентом США Дональдом Трампом — сначала один на один, а затем с участием европейских лидеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Общее время переговоров превысило полтора часа, с Трампом — около часа.

Зеленский подтвердил готовность Украины работать максимально продуктивно ради мира, и поддержал предложение Трампа о проведении трехсторонней встречи Украина-США-Россия.

По его словам, ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров в этом формате.

Президент также подчеркнул важность привлечения европейских партнеров для надежного обеспечения безопасности Украины вместе с США.

Он добавил, что продолжает координировать позиции со всеми союзниками и благодарит всех, кто поддерживает Украину.

Зеленский сообщил, что детали по завершению войны будет обсуждать с Трампом во время встречи в Вашингтоне в понедельник.