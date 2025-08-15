В Ясамальском районе Баку арестованы подозреваемые в распространении наркотиков братья. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел республики.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Ясамальского районного управления полиции, были задержаны ранее судимый 31-летний Юсиф Алиев и его брат 33-летний Илькин Алиев. При досмотре их автомобиля и обыске квартир было обнаружено более 6 кг марихуаны. Выяснилось, что они вступили в преступную связь с гражданином Ирана, личность которого устанавливается, с целью доставки наркотиков по различным адресам и их продажи для получения прибыли.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.