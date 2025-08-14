Определенные детали проекта «Маршрут Трампа» (Зангезурский коридор, TRIPP) уже согласованы, а для его реализации в Армении создадут компанию с армянским и американским участием.

Данную мысль озвучил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«Некоторые детали проекта уже согласованы, и я довел их до сведения иранской стороны. В рамках проекта планируется зарегистрировать компанию, акции которой будут распределены между Арменией и США. При этом это не подразумевает участия США в вопросах безопасности региона — эта обеспокоенность Ирана была снята», — цитирует его IRNA.

По словам дипломата, вопросы обеспокоенности Тегерана ролью США обсуждались его на переговорах 13–14 августа в Иране.

«Я прибыл сюда с посланием о том, что Армения учитывает позицию Ирана, и эти чувствительные моменты были учтены в ходе предварительных переговоров по проекту транспортного соединения “Маршрут Трампа”», — добавил он.