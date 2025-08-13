Предполагаемая встреча лидера России Владимира Путина, американского президента Дональда Трампа и украинского руководителя Владимира Зеленского может состояться в Европе или на Ближнем Востоке, информирует Reuters.

«Лидеры США, Украины и европейских стран обсудили несколько потенциальных мест для последующей трёхсторонней встречи с Трампом, Путиным и Зеленским уже во время сегодняшнего телефонного разговора», — отмечается издание, уточняя, что среди рассмотренных вариантов — города в Европе и на Ближнем Востоке.