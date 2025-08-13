В Шамахинском районе произошла тяжелая автоавария. Известно, что в районе села Чёль Гёйляр Шамахинского района автомобиль марки «Hyundai» потерял управление и перевернулся, сообщает АПА.

В результате пассажир автомобиля, 23-летняя Лейла Гасимова, скончалась от телесных повреждений.

При этом TƏBİB сообщает, что сегодня около 13:00 на территории Шамахинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии 9 человек — 4 мужчины и 5 женщин — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в отделение неотложной помощи Шамахинской районной центральной больницы.