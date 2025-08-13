Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в ходе беседы с телеведущим Василием Головановым сделал очень интересное заявление, которое иллюстрирует грамотный внешнеполитический курс лидера Азербайджана Ильхама Алиева.

«Важно, что в беседе президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за поддержку Украины. Это крайне важно. На позицию президента Азербайджана смотрят и равняются лидеры других постсоветских стран, в частности, государств Средней Азии. Они, видя, как решительно Ильхам Алиев уходит от влияния России, будут делать то же самое. Они это уже и делают. Впереди мы увидим демарши по отношению к России со стороны Казахстана, Туркменистана, Кыргызстана и Таджикистана. Это все впереди, причем скоро», — отметил журналист.

