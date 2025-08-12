Спикер парламента Армении Ален Симоня в послании ко Дню молодежи в Армении рассказал о важности мирного соглашения с Азербайджаном.

«Мирное соглашение, подписанное между Арменией и Азербайджаном, открывает перед нашей страной большие возможности и широкие двери для укрепления экономики, развития образования и укрепления безопасности. Ваше поколение станет величайшим строителем и хранителем прочного мира.

Верю, что вместе мы построим безопасную, справедливую и процветающую Армению, где вы сможете осуществить свои мечты без ограничений, неопределённости и страха», — заявил Симонян.