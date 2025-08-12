Любой мирный договор по Украине, вероятно, потребует компромиссов с обеих сторон, включая возможный обмен территориями.

Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Описывая потенциальные варианты соглашения, Хегсет предположил, что в процессе переговоров могут возникнуть ситуации с обменом территориями и уступками, подчеркнув, что ни одна из сторон не останется довольной.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет совершенно счастлив», — предположил глава Пентагона.

Когда его спросили о возможном создании прецедента с обменом территориями, Хегсет ответил, что это его не беспокоит, обосновав это тем, что данная война не была начата президентом Трампом и что он не является ее причиной. Хегсет объяснил ситуацию слабостью предыдущих администраций, в частности, Обамы и Байдена.