Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Азербайджан и Армению с подписанием исторического соглашение в Вашингтоне.

«Отличное достижение, президент Трамп! Спасибо за ваше лидерство и искреннюю приверженность делу установления мира в нашем мире. Я надеюсь и молюсь, что при вашем руководстве мы станем свидетелями ещё многих исторических достижений по всему миру — и прежде всего скорейшего возвращения наших заложников из ада, который они переживают в руках ХАМАС в Газе.

Поздравляю Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и народы Азербайджана и Армении с этим событием. Пусть они живут в мире, безопасности и процветании», — написал Герцог в соцсети Х.