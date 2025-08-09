Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на американской территории, так как там не действует юрисдикция Международного уголовного суда (МУС).

Об этом пишет The Washington Post.

Американские журналисты напомнили, что в ходе подготовки к встрече Трампа и Путина прорабатывались несколько вариантов для встречи. Так, Путин публично говорил, что переговоры могли бы пройти в Объединенных Арабских Эмиратах. При этом возможность встречи двух лидеров в Италии была отклонена из-за того, что там российского лидера могли арестовать по ордеру МУС, отмечается в публикации.

«США не являются стороной суда, поэтому встреча на Аляске позволяет избежать этой проблемы», — пишет WP.

При этом отмечается, что выбор именно Аляски в качестве места встречи объясняется близостью этого штата к России.

«Кажется вполне логичным, что наша делегация должна просто пролететь через Берингов пролив», — заявил советник Путина Юрий Ушаков.