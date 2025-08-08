Американские военные, похоже, нашли необычное применение для электропикапа Tesla Cybertruck. Вместо того чтобы стать частью армейского автопарка, как мечтал Илон Маск, два Cybertruck будут использоваться в качестве мишеней для высокоточного оружия на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Об этом информирует издание Electrek.

Центр испытаний ВВС США (AFTC) намерен купить два Tesla Cybertruck в рамках более крупного заказа на 33 автомобиля-мишени. Согласно документам, пикапы Tesla — единственные транспортные средства в списке, для которых указана конкретная марка и модель.

В документах военные обосновали запрос тем, что «в условиях боевых действий тип транспортных средств, используемых противником, может перейти на Tesla Cybertruck, поскольку было обнаружено, что они не получают обычных повреждений при значительном ударе». Отмечается, что «испытания должны отражать реальные ситуации» для подготовки подразделений к операциям.

Получается, что цель военных – убедиться, что их высокоточное оружие эффективно против автомобилей, обладающих повышенной устойчивостью к повреждениям, если таковые окажутся в руках потенциальных противников.