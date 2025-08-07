Ведущая американская консалтинговая компания Boston Consulting Group по заказу израильских предпринимателей смоделировала возможные сценарии переселения жителей сектора Газа на территорию Сомали и самопровозглашенной республики Сомалиленд.

Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета Financial Times (FT).

Работа по подготовке сценариев была завершена в марте 2025 года. По данным издания, Boston Consulting просчитывала с экономической точки зрения различные варианты «временного переселения» палестинцев из Газы с учетом расходов на аренду и строительство жилья в других странах, обеспечение людей питанием и медицинскими услугами. В отдельной таблице перечислялись различные локации, на территории которых могли бы разместиться жители Газы. Помимо Сомали в перечне также фигурировали населенные пункты Египта, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов.